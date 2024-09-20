РФ тримає у Чорному й Середземному морях носії "Калібрів", - ВМС

За даними українських воїнів, на цей час у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

Тим часом в Азовському морі не зафіксовано жодного ворожого корабля. Проте є цілих п'ять кораблів в Середземному морі, чотири з яких є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 32 ракет.

Також у ВМС поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 9 суден, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали військові.