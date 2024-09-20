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РФ держит в Черном и Средиземном морях носители "Калибров", - ВМС

Пятница 20 сентября 2024 07:30
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РФ держит в Черном и Средиземном морях носители "Калибров", - ВМС Фото: российский корабль (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Военные по состоянию на 06:00, 20 сентября, снова фиксируют в Черном и Средиземном морях ракетоносители россиян. В общей сложности замечено шесть кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).

По данным украинских воинов, в настоящее время в Черном море находится один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

Тем временем в Азовском море не зафиксирован ни один вражеский корабль. Однако есть целых пять кораблей в Средиземном море, четыре из которых являются носителями "Калибров" с общим залпом до 32 ракет.

Также в ВМС проинформировали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 9 судов, из них 0 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили военные.

РФ держит в Черном и Средиземном морях носители &quot;Калибров&quot;, - ВМС

Напомним, что 5 дней назад, 15 сентября, ВМС зафиксировали в морях сразу 21 вражеский корабль. 16 находились в Черном море, из которых 7 были носителями "Калибров" с общим залпом до 48 ракет. В то же время в Средиземном находились еще 5 кораблей, 2 из которых были ракетоносителями с максимальным возможным залпом до 8 ракет.

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