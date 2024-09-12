РФ тримає в Чорному морі носій "Калібрів": який можливий залп ракет

Водночас, о шостій ранку, в Азовському морі немає жодного корабля. Проте є судно у Середземному морі.

"В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 9 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 12 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Також у ВМС вкотре зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.