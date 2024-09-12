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РФ тримає в Чорному морі носій "Калібрів": який можливий залп ракет

Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на 06:00, 12 вересня, Росія продовжує тримати в Чорному морі один носій крилатих ракет типу "Калібр". Його можливий залп до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ) в Telegram.

Водночас, о шостій ранку, в Азовському морі немає жодного корабля. Проте є судно у Середземному морі.

"В Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 9 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 12 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Також у ВМС вкотре зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, у серпні командир спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" із позивним Тринадцятий заявив, що за півтора року українські дрони Magura V5 вразили 18 російських суден у Чорному морі.

"Фактично чорноморський флот РФ у Криму капітулював. Усе найсучасніше і найнеобхідніше РФ уже вивела із Севастополя. Він паралізований цей флот. Зараз він їсть гроші з бюджету РФ, хоча свої функції виконувати не може", - сказав він.

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