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РФ держит в Черном море носитель "Калибров": какой возможен залп ракет

Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 06:00, 12 сентября, Россия продолжает держать в Черном море один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Его возможный залп до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ) в Telegram.

В то же время, в шесть утра, в Азовском море нет ни одного корабля. Однако есть судно в Средиземном море.

"В Средиземном море один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет", - говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки в интересах Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 9 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 12 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

Также в ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним, в августе командир спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с позывным Тринадцатый заявил, что за полтора года украинские дроны Magura V5 поразили 18 российских судов в Черном море.

"Фактически черноморский флот РФ в Крыму капитулировал. Все самое современное и необходимое РФ уже вывела из Севастополя. Он парализован этот флот. Сейчас он ест деньги из бюджета РФ, хотя свои функции выполнять не может", - сказал он.

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