РФ держит в Черном море носитель "Калибров": какой возможен залп ракет

В то же время, в шесть утра, в Азовском море нет ни одного корабля. Однако есть судно в Средиземном море.

"В Средиземном море один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет", - говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки в интересах Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 9 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 12 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

Также в ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.