РФ держит в Черном море носитель "Калибров": какой возможен залп ракет

По состоянию на 06:00, 12 сентября, Россия продолжает держать в Черном море один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Его возможный залп до 4 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ) в Telegram.
В то же время, в шесть утра, в Азовском море нет ни одного корабля. Однако есть судно в Средиземном море.
"В Средиземном море один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки в интересах Российской Федерации проход по Керченскому проливу совершили:
Также в ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним, в августе командир спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с позывным Тринадцатый заявил, что за полтора года украинские дроны Magura V5 поразили 18 российских судов в Черном море.
"Фактически черноморский флот РФ в Крыму капитулировал. Все самое современное и необходимое РФ уже вывела из Севастополя. Он парализован этот флот. Сейчас он ест деньги из бюджета РФ, хотя свои функции выполнять не может", - сказал он.
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