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РФ тримає в Азовському морі 4 кораблі: чи є серед них ракетоносії

Фото: російські кораблі на навчаннях (t.me/nextalive)
Автор: Едуард Ткач

Станом на ранок, 18 липня, в акваторії Азовського моря зафіксовано чотири ворожі кораблі. Проте жодне з них не є ракетоносієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).

Як поінформували військові, станом на 6:30, в Чорному морі кораблі РФ також відсутні.

Водночас, зафіксовано 1 ворожий корабель в Середземному морі. Він є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Крім того, у ВМС повідомили, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 4 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 6 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти почали будувати уніфіковані пускові установки для "Калібрів" і "Оніксів". Це пов'язано з тим, что Україна має високий відсоток збиття ворожих ракет.

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