РФ тримає в Азовському морі 4 кораблі: чи є серед них ракетоносії

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти почали будувати уніфіковані пускові установки для "Калібрів" і "Оніксів". Це пов'язано з тим, что Україна має високий відсоток збиття ворожих ракет.

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