РФ держит в Азовском море 4 корабля: есть ли среди них ракетоносители

По состоянию на утро, 18 июля, в акватории Азовского моря зафиксированы четыре вражеских корабля. Однако ни одно из них не является ракетоносителем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).
Как сообщили военные, по состоянию на 6:30, в Черном море корабли РФ также отсутствуют.
В то же время зафиксирован 1 вражеский корабль в Средиземном море. Он является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Кроме того, в ВМС сообщили, что за сутки в интересах страны-агрессора России проход по Керченскому проливу совершили:
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты начали строить унифицированные пусковые установки для "Калибров" и "Ониксов". Это связано с тем, что Украина имеет высокий процент сбития вражеских ракет.
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