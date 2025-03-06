РФ на тлі посилення американських санкцій втратила майже 20% нафтогазових доходів

Дані Міністерства фінансів РФ свідчать про втрату для федерального бюджету за підсумками лютого майже 20% доходів від реалізації нафти та газу. Це відбулося на тлі посилення санкцій з боку США ще під час каденції минулого президента Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW та The Moscow Times .

Зазначається, що скарбниця країни-агресора отримала за підсумками останнього місяця зими від нафтогазових компаній 771,3 мільярда рублів, тобто на 18% менше ніж роком раніше.

Російський бюджет не дорахувався 18 мільярдів рублів порівняно з січнем, а у порівнянні з лютим 2024 року - втратив 156 мільярдів рублів.

За даними російських ЗМІ, нафтовики РФ через посилення санкційного тиску змушені збільшувати знижки на власну продукцію. Що негативно відгукнулося на сировинних доходах бюджету країни.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на сорт Urals при відвантаженні з портів Новоросійська та Приморська наприкінці лютого складали близько 58 доларів за барель. При цьому в проект федерального бюджету РФ вартість закладена на рівні 69,7 долара.

Падіння цін на нафту РФ, вказують в ЗМІ, стало досить серйозною проблемою для російського бюджету.

Перед тим науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге прогнозував, що внаслідок так званих "прощальних" санкцій Байдена економіка РФ може позбутися від 10 до 20% валютної виручки за продаж нафти, а в грошовому еквіваленті це становить 10-20 мільярди доларів.