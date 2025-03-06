РФ на фоне ужесточения американских санкций потеряла почти 20% нефтегазовых доходов

Данные Министерства финансов РФ свидетельствуют о потере для федерального бюджета по итогам февраля почти 20% доходов от реализации нефти и газа. Это произошло на фоне ужесточения санкций со стороны США еще во время каденции прошлого президента Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW и The Moscow Times .

Отмечается, что казна страны-агрессора получила по итогам последнего месяца зимы от нефтегазовых компаний 771,3 миллиарда рублей, то есть на 18% меньше чем годом ранее.

Российский бюджет не досчитался 18 миллиардов рублей по сравнению с январем, а по сравнению с февралем 2024 года - потерял 156 миллиардов рублей.

По данным российских СМИ, нефтяники РФ из-за усиления санкционного давления вынуждены увеличивать скидки на собственную продукцию. Что негативно отразилось на сырьевых доходах бюджета страны.

Согласно данным Bloomberg, цены на сорт Urals при отгрузке из портов Новороссийска и Приморска в конце февраля составляли около 58 долларов за баррель. При этом в проект федерального бюджета РФ стоимость заложена на уровне 69,7 доллара.

Падение цен на нефть РФ, указывают в СМИ, стало достаточно серьезной проблемой для российского бюджета.

Перед этим научный сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге прогнозировал, что вследствие так называемых "прощальных" санкций Байдена экономика РФ может лишиться от 10 до 20% валютной выручки за продажу нефти, а в денежном эквиваленте это составляет 10-20 миллиардов долларов.