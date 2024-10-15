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РФ в тиждень витрачає на війну в Україні більше, ніж 80% її регіонів в рік, - The Moscow Times

Ілюстративне фото: бюджет РФ на війну в Україні перевищив витрати російських регіонів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація за тиждень війни в Україні витрачає більше, аніж 80% її регіонів по у рік. Про це свідчить проект бюджету РФ а наступний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям The Moscow Times.

За даними видання, наступного року Росія планує військові видатки на рівні 13,2 трильйона рублів, або ж 95,4 мільярда доларів впродовж 2025 року. З цього слідує, що в день в Росії на війну планують витрачати 38 млрд рублів або майже 275 мільйонів у доларах США.

При цьому у російському бюджеті витрати на армію та силовиків становлять 11,1 трлн рублів, або близько 210 млрд рублів на тиждень.

При цьому у Росії лише 18 суб'єктів федерації із 83 мають бюджети, які вище тижневих витрат РФ на війну в Україні. Серед них Москва, Петербург та відповідні області. Ще чотири регіони за рік витрачають менше, ніж Росія витрачає на війну в Україні за один день - 30 млрд рублів чи 217 млн доларів.

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна писало про те, що з 1 січня по 1 жовтня 2024 року Сили оборони України знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів.

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