РФ в тиждень витрачає на війну в Україні більше, ніж 80% її регіонів в рік, - The Moscow Times

За даними видання, наступного року Росія планує військові видатки на рівні 13,2 трильйона рублів, або ж 95,4 мільярда доларів впродовж 2025 року. З цього слідує, що в день в Росії на війну планують витрачати 38 млрд рублів або майже 275 мільйонів у доларах США.

При цьому у російському бюджеті витрати на армію та силовиків становлять 11,1 трлн рублів, або близько 210 млрд рублів на тиждень.

При цьому у Росії лише 18 суб'єктів федерації із 83 мають бюджети, які вище тижневих витрат РФ на війну в Україні. Серед них Москва, Петербург та відповідні області. Ще чотири регіони за рік витрачають менше, ніж Росія витрачає на війну в Україні за один день - 30 млрд рублів чи 217 млн доларів.