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"Найдорожчий металобрухт". Україна цього року знищила ворожої артилерії на 8 млрд доларів

Україна, Вівторок 15 жовтня 2024 17:39
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"Найдорожчий металобрухт". Україна цього року знищила ворожої артилерії на 8 млрд доларів Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

З 1 січня по 1 жовтня 2024 року Сили оборони України знищили 10 373 артилерійські системи російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як зазначили у відомстві, "найчорнішим днем" для російської армії стало 22 вересня, коли, за даними Генштабу, українські захисники знищили 81 ворожу артсистему.

"Один артилерійський дивізіон - це 18 артилерійських стволів, артбригада - 72 артустановки. Отже, впродовж 9 місяців цього року Сили оборони знищили умовно 144 ворожі артбригади", - додали у Міноборони.

Вартість знищеної цьогоріч російської техніки - щонайменше 8 млрд доларів. Це приблизна цифра, яка ґрунтується на інформації з відкритих джерел і середніх цінах на озброєння та військову техніку (ОВТ) на світовому ринку.

"Таким чином, знищені або виведені з ладу без перспективи відновлення ворожі САУ, гаубиці та гармати - можливо, найдорожчий металобрухт у світі", - зазначили у відомстві.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Росія втратила 671,4 тисячі одиниць особового складу. Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1210 окупантів, а також знищили 13 танків, 44 бойові броньовані машини, 9 артилерійських систем й іншу техніку ворога.

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