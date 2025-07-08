РФ тисне з трьох напрямків. ЗСУ тримають лінію під Вовчанськом і Гуляйполем, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 7 липня, на фронті відбулось 188 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, три артилерійські засоби, пункт управління та один інший важливий об’єкт противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.