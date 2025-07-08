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РФ давит с трех направлений. ВСУ держат линию под Волчанском и Гуляйполем, - ОСУВ "Хортица"

Фото: ВСУ держат линию под Волчанском и Гуляйполем (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ активизировала наступление с трех направлений. ВСУ крепко держат позиции под Волчанском и Гуляйполем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

На Южно-Слобожанском направлении российские войска за прошедшие сутки активизировали штурмовые действия.

По данным военных, оккупанты атаковали позиции ВСУ вблизи Волчанска и Зеленого, пытаясь прорвать украинскую оборону и инфильтровать штурмовые группы в направлении Дегтярного.

Военные отмечают, что продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению вражеских групп. Ситуация остается напряженной, но контролируемой.

В то же время на Новопавловском направлении противник сосредоточил огневую и штурмовую активность в районах населенных пунктов Мирное, Багатырь, Воскресенка, Свободное Поле, Новоселка и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении враг пытается давить в районе Малиновки. Известно о тяжелых боях. Россияне, не считаясь с потерями, пытаются развить наступление.

 

Ситуация на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки, 7 июля, на фронте состоялось 188 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские средства, пункт управления и один другой важный объект противника.

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