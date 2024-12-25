РФ та Іран можуть підписати нову угоду про партнерство напередодні інавгурації Трампа

Як пише видання, новий договір між Тегераном та Москвою свідчить про спробу двох країн "об'єднати сили" на тлі ізоляції на світовій арені.

Ймовірно, договір з Іраном розробляється вже багато років. Адже наприкінці жовтня глава МЗС РФ Сєргєй Лавров заявив, що угода буде готова для підписання найближчим часом і "формалізує прихильність сторін до тісної оборонної співпраці, взаємодії в інтересах регіонального та глобального миру й безпеки".

Новий двосторонній договір має замінити 20-річну стратегічну угоду, яка була підписана між країнами в 2001 році і продовжена в 2020 році. Вона міститиме обіцянки про співпрацю в сферах енергетики, виробництва, транспорту і сільського господарства.

Відносини Ірану і Росії

Іран і Росія співпрацюють у військовій, економічній та енергетичній сферах. Росія виступає важливим постачальником військової техніки для Ірану. А Іран надає Росії військову допомогу у війні проти України. Зокрема, росіяни отримують від Ірану дрони-камікадзе "Шахед", якими окупанти регулярно атакують цивільну інфраструктуру в Україні.

Раніше ми писали, що іранський бізнесмен Хоссейн Шамхані забезпечує близько чверті всіх поставок зброї з Ірану в Росію. Мова про деталі для безпілотників і не тільки.