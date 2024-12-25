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РФ та Іран можуть підписати нову угоду про партнерство напередодні інавгурації Трампа

Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація та Іран можуть підписати новий договір про стратегічне партнерство. Це станеться напередодні інавгурації Дональда Трампа у президенти США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Як пише видання, новий договір між Тегераном та Москвою свідчить про спробу двох країн "об'єднати сили" на тлі ізоляції на світовій арені. 

Ймовірно, договір з Іраном розробляється вже багато років. Адже наприкінці жовтня глава МЗС РФ Сєргєй Лавров заявив, що угода буде готова для підписання найближчим часом і "формалізує прихильність сторін до тісної оборонної співпраці, взаємодії в інтересах регіонального та глобального миру й безпеки".

Новий двосторонній договір має замінити 20-річну стратегічну угоду, яка була підписана між країнами в 2001 році і продовжена в 2020 році. Вона міститиме обіцянки про співпрацю в сферах енергетики, виробництва, транспорту і сільського господарства.

Відносини Ірану і Росії

Іран і Росія співпрацюють у військовій, економічній та енергетичній сферах. Росія виступає важливим постачальником військової техніки для Ірану. А Іран надає Росії військову допомогу у війні проти України. Зокрема, росіяни отримують від Ірану дрони-камікадзе "Шахед", якими окупанти регулярно атакують цивільну інфраструктуру в Україні.

Раніше ми писали, що іранський бізнесмен Хоссейн Шамхані забезпечує близько чверті всіх поставок зброї з Ірану в Росію. Мова про деталі для безпілотників і не тільки.

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Російська ФедераціяІранДональд Трамп