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РФ своїми обстрілами майже повністю знищила Бахмут і Авдіївку, - ОВА

Фото: РФ своїми обстрілами майже повністю знищила Бахмут і Авдіївку (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Армія РФ регулярно обстрілює та атакує населені пункти Донецької області. Внаслідок цього майже повністю зруйновані Авдіївка і Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі національного телемарафону.

Він пояснив, що руйнація прифронтових територій Донецької області неймовірна. За його словами, Авдіївка фактично повністю зруйнована.

"Наше місто-фортеця Бахмут, так само, руйнація перевищує 80%", - заявив глава області.

Кириленко пояснив, що росіяни використовують тактику випаленої землі, бо не можуть захопити прифронтові міста. Для знищення інфраструктури регіону окупанти використовують всі види зброї.

Нагадаємо, що російські окупанти не полишають планів оточити Авдіївку Донецької області. Для цього вони кинули сили на Водяне, Опитне, Невельське.

Окупаційні війська поблизу Бахмута змінюють тактику. Вони кидають у бій піхоту, а не артилерію чи іншу техніку.

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Російська ФедераціяАвдіївкаДонбасДонецька областьБахмутВійна в Україні