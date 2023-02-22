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РФ своими обстрелами почти полностью уничтожила Бахмут и Авдеевку, - ОВА

Фото: РФ своими обстрелами почти полностью уничтожила Бахмут и Авдеевку (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Армия РФ регулярно обстреливает и атакует населённые пункты Донецкой области. В результате почти полностью разрушены Авдеевка и Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире национального телемарафона.

Он пояснил, что разрушение прифронтовых территорий Донецкой области невероятно. По его словам, Авдеевка фактически полностью разрушена.

"Наш город-крепость Бахмут, так же, разрушение превышает 80%", – заявил глава области.

Кириленко объяснил, что россияне используют тактику выжженной земли, потому что не могут захватить прифронтовые города. Для уничтожения инфраструктуры региона оккупанты используют все виды оружия.

Напомним, что российские оккупанты не оставляют планов окружить Авдеевку Донецкой области. Для этого они бросили силы на Водяное, Опросное, Невельское.

Оккупационные войска близ Бахмута меняют тактику. Они бросают в бой пехоту, а не артиллерию или другую технику.

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Российская ФедерацияАвдеевкаДонбассДонецкая областьБахмутВойна в Украине