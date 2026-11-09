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РФ суттєво змінила тактику ударів по енергосистемі України, - Шмигаль

22:24 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики України Денис Шмигаль (Getty Images)

Росія перейшла до комплексної стратегії руйнування української енергосистеми. Ворог масовано використовує дрони з турбореактивними двигунами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Росія змінює тактику

Шмигаль зауважив, що на терміни ремонтних робіт впливає інтенсивність російських атак.

"Цієї осені ворог перейшов до комплексної стратегії руйнування української енергосистеми, суттєво змінивши тактику. Ворог масово використовує дрони з турбореактивними двигунами в режимі пошуку цілі, з використанням MESH-мереж та ШІ, що підвищує точність ударів", - каже він.

Під атаками, за словами міністра, насамперед були ключові підстанції, розподільчі пристроїм, лінії електропередач, ТЕС, ГЕС, ТЕЦ та нафтогазова інфраструктура.

Ситуація в енергосистемі

Шмигаль зазначив, що особливо складною залишається ситуація з електроенергією в Києві та Дніпрі. У цих містах відновлювальні роботи тривають цілодобово та безперервно.

"Для допомоги уже сформовано додаткові бригади енергетиків", - уточнив він.

Паралельно, за словами міністра, посилюється стійкість громад через розвиток та запуск уже встановленої розподіленої генерації.

"Скоординували роботу контактних центрів міста Києва, операторів систем розподілу та Урядового контактного центру з метою більш швидкої та якісної обробки запитів та скарг громадян", - каже він.

Раніше РБК-УКраїна писало, що Росія ударила по критично важливій підстанції, яка забезпечує роботу Хмельницької АЕС. Це загрожує ядерній безпеці усієї Європи, каже Шмигаль.

Крім того, Росія планує вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України та спричинити масштабну гуманітарну кризу. Головними цілями для ударів ворог обрав Київ, Харків та Одесу.

Також РФ відновила удари по українській енергетиці, через що перебої зі світлом вже почалися у Києві та ряді регіонів напередодні опалювального сезону.

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