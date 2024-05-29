РФ стягивает силы на двух направлениях. Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области

Российские оккупанты пытаются продвинуться вглубь территории на Харьковском направлении, но успехов не имеют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Богодуховское направление. Следим за ситуацией. Из ряда населенных пунктов ранее была объявлена эвакуация. Планируем усиливать работу на этом направлении", - добавил глава ОВА,

Он также сообщил, что на Купянском направлении противник постоянно подтягивает резервы, чтобы сохранить потенциал.

"На Липецком и Волчанском направлениях враг подтягивает ресурсы и резервы, чтобы удерживать наступательный темп. В Волчанске продолжаются уличные бои", - сообщил Синегубов.

Напомним, что этой весной российские оккупанты активизировали наступление на Харьковском направлении. Генштаб сообщил, что ВСУ удалось отразить угрозу прорыва кафиров в Харьковской области, однако бои там до сих пор продолжаются.

В то же время, украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что потери на данном направлении составляют 8 к 1 (8 россиян до 1 украинца).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.