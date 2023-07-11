РФ стягнула у прикордонні 26 тисяч військових. Експерт пояснив, коли вони стануть загрозою

Наразі чисельний контингент, який РФ накопичила у своїх прикордонних областях замало для прориву в районі Харківської чи Сумської областей. Але подібний сценарій можливий, якщо РФ об'єднає його із угрупуванням своїх військ на Куп'янському напрямку.

За його словами, у прикордонні Брянську, Курську та Білгородську області росіяни стягнули сумарно близько 26 тисяч військових, майже 150 танків, бронетехніку та артилерію.

"Якщо дивитися на всю цю історію через призму самостійного руху, наприклад, на Сумську чи Харківську області, то цього недостатньо. Але якщо вони синхронізують дії з контингентом на Куп'янському напрямку, то зможуть завдати нам чимало клопоту", - каже він.

Селезньов зазначає, що у противника є для цього ресурси, і "наша армія це розуміє, продовжуючи працювати над тим, щоб позбавити його цієї переваги".