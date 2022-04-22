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РФ стягивает все силы с Беларуси на Донбасс и ищет "уязвимые" места для полного наступления, - ГУР

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Киев, Пятница 22 апреля 2022 14:16
РФ стягивает все силы с Беларуси на Донбасс и ищет "уязвимые" места для полного наступления, - ГУР Фото: РФ стягивает все силы с Беларуси на Донбасс и ищет "уязвимые" места для полного наступления (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В украинской разведке сообщили, Россия перебрасывает все свои войска, дислоцировавшиеся в Беларуси, на восток Украины. Также враг пытается найти "наиболее уязвимые места" ВСУ, чтобы начать широкомасштабное наступление на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР МО Вадима Скибицкого в эфире телемарафона.

"Противник на сегодня заканчивает перегруппировку войск, все батальйонно-тактические группы, которые были до этого сосредоточены на территории Беларуси, у наших северных границ, они сейчас перебрасываются на восток Украины. Это во-первых, а во-вторых, по всем направлениям противник сейчас пытается определить наиболее уязвимые места ВСУ, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех в первую очередь в Донецком районе", - рассказал Скибицкий.

Напомним, вчера в зоне ООС украинское войско дало достойный отпор попыткам прорыва российских оккупантов. В десятку отраженных атак Вооруженные силы уничтожили танки и другую технику РФ.

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