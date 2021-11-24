РФ стягивает к границе с Украиной военных и технику "в настораживающем количестве", - CIT

Исследователи заметили переброску новой техники в Воронежской области РФ, а также передвижение эшелонов из Ставрополья в сторону оккупированного Крыма.

"К моменту написания предыдущего материала (2 ноября - ред.) единственным новым соединением, присутствие которого мы отметили у границы с Украиной, была 4-я танковая дивизия. Теперь же к ней добавились как минимум другие формирования 1-й танковой армии, а также отдельные части 49-й и 58-й армий Южного военного округа. Все это говорит о сосредоточении сил приблизительно в масштабах весны этого года", - говорится в сообщении.

В частности, появились два видео, на которых видна транспортировка эшелонов из БМП-3 и БТР-82 в с. Валуйки в Белгородской области (23 км от границы с Украиной).

CIT нашли видео с TikTok, опубликованное 11 ноября, на котором видна загрузка 34-й отдельной мотострелковой бригады и 42-й гвардейской мотострелковой дивизии в Ставропольском краю в оккупированном Крыму. Также на видео заметили эшелон с танками Т-72Б3, которые был заснят на еще одном видео в TikTok.

По мнению аналитиков, переброска войск происходит сравнительно медленно. Однако если она будет происходить в таком же темпе до января, то общая численность группировки войск у границы и в Крыму значительно превысит апрельские показатели.

Исследователи согласны с оценками разведок, что готовность к возможной операции на подконтрольной украинским властям территории будет достигнута как минимум не ранее начала следующего года.