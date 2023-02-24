РФ створює умови для здійснення провокацій на кордоні з Чернігівською областю та у Молдові: ISW пояснив навіщо

Напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росія намагається створити умови для проведення операцій під фальшивим прапором на кордоні з Чернігівською областю та у Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, раніше українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Після цього президент Майя Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.