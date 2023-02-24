РФ створює умови для здійснення провокацій на кордоні з Чернігівською областю та у Молдові: ISW пояснив навіщо
Фото: РФ створює умови для здійснення провокацій на кордоні з Чернігівською областю та у Молдові (Getty Images)
Напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росія намагається створити умови для проведення операцій під фальшивим прапором на кордоні з Чернігівською областю та у Молдові.
Аналітики зазначають, що 23 лютого Оперативне командування "Північ" поінформувало, що
Фахівці, що с
В Інституті вивчення війни вказали
- Путін продовжує висловлювати шаблонну риторику на публічних заходах, які дають йому можливість формувати російський інформаційний простір напередодні роковин вторгнення Росії в Україну.
- Ймовірно, Путін намагався применшити останні сплески критики щодо інтеграції "ДНР" і "ЛНР" до збройних сил РФ.
- Здається, Путін більше стурбований зверненням до ультранаціоналістичних провоєнних ідеологів безглуздими жестами, ніж представленням будь-якого нового підходу до досягнення цілей Кремля в Україні.
- Путін, ймовірно, продовжує страждати від упередженості підтвердження у своїй вірі в те, що бажання Росії воювати переживе бажання Заходу підтримувати Україну.
- Російське джерело намагалося перешкодити західним дискусіям щодо оприлюднення секретної інформації щодо міркувань Китаю щодо надання летальної допомоги Росії.
- Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що 23 лютого міністерство оборони РФ виконало повний на артилерійські боєприпаси після шаленої підтримки в російському інформаційному просторі.
- Російські війська вели наземні атаки поблизу Сватового та Кремінної.
- Російські війська продовжували наземні атаки навколо Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.
- Російська влада заявила про дострокове завершення ремонту прольотів мосту через Керченську протоку.
- Російські чиновники продовжують пропонувати додаткові та недостатні пільги для підтримки російських військових і виробників оборонної продукції.
- Окупанти продовжують намагатися мілітаризувати українських дітей через впровадження програм військово-патріотичного виховання на окупованих територіях.
Нагадаємо, раніше українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.
Після цього президент Майя Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.