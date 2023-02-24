UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ створює умови для здійснення провокацій на кордоні з Чернігівською областю та у Молдові: ISW пояснив навіщо

Фото: РФ створює умови для здійснення провокацій на кордоні з Чернігівською областю та у Молдові (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росія намагається створити умови для проведення операцій під фальшивим прапором на кордоні з Чернігівською областю та у Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 23 лютого Оперативне командування "Північ" поінформувало, що

Фахівці, що с

В Інституті вивчення війни вказали

  • Путін продовжує висловлювати шаблонну риторику на публічних заходах, які дають йому можливість формувати російський інформаційний простір напередодні роковин вторгнення Росії в Україну.
  • Ймовірно, Путін намагався применшити останні сплески критики щодо інтеграції "ДНР" і "ЛНР" до збройних сил РФ.
  • Здається, Путін більше стурбований зверненням до ультранаціоналістичних провоєнних ідеологів безглуздими жестами, ніж представленням будь-якого нового підходу до досягнення цілей Кремля в Україні.
  • Путін, ймовірно, продовжує страждати від упередженості підтвердження у своїй вірі в те, що бажання Росії воювати переживе бажання Заходу підтримувати Україну.
  • Російське джерело намагалося перешкодити західним дискусіям щодо оприлюднення секретної інформації щодо міркувань Китаю щодо надання летальної допомоги Росії.
  • Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що 23 лютого міністерство оборони РФ виконало повний на артилерійські боєприпаси після шаленої підтримки в російському інформаційному просторі.
  • Російські війська вели наземні атаки поблизу Сватового та Кремінної.
  • Російські війська продовжували наземні атаки навколо Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.
  • Російська влада заявила про дострокове завершення ремонту прольотів мосту через Керченську протоку.
  • Російські чиновники продовжують пропонувати додаткові та недостатні пільги для підтримки російських військових і виробників оборонної продукції.
  • Окупанти продовжують намагатися мілітаризувати українських дітей через впровадження програм військово-патріотичного виховання на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Після цього президент Майя Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна Росії проти України