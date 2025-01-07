РФ створила план вивезення дітей які в окупації, до мілітарних таборів у 2025 році, - ЦНС

Кремль сформував план щодо направлення українських дітей, які в окупації, до мілітарних у 2025 році. Москва вже передала його окупаційним адміністраціям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними інформаційного ресурсу, дітей будуть відправляти в табір "Авангард" у Волгоградській області. Офіційно табір назву центру "патріотичного виховання", однак як пише ЦНС, фактично це мілітарний табір, де дітям пропагують військову кар'єру в училищах Російської Федерації.
"Кожен регіон має план з кількості дітей, які мають бути відправлені до табору впродовж сезону. Самі окупаційні адміністрації поклали відповідальність за набір учасників на кремлівські рухи в регіоні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Росія планує значно збільшить кількість мілітаристських груп і осередків для дітей на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, так званих центрів "Юнармії" заплановано у 2025 році сформувати вдвічі більше.
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