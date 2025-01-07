РФ создала план вывоза детей, которые в оккупации, в милитарные лагеря в 2025 году, - ЦНС

По данным информационного ресурса, детей будут отправлять в лагерь "Авангард" в Волгоградской области. Официально лагерь название центра "патриотического воспитания", однако как пишет ЦНС, фактически это милитарный лагерь, где детям пропагандируют военную карьеру в училищах Российской Федерации.

"Каждый регион имеет план по количеству детей, которые должны быть отправлены в лагерь в течение сезона. Сами оккупационные администрации возложили ответственность за набор участников на кремлевские движения в регионе", - говорится в сообщении.