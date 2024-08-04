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РФ створила фейковий додаток "Резерв+": у Міноборони застерегли українців

Фото: застосунок "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація створила фейковий застосунок "Резерв+", щоб збирати персональні дані українців.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

За її словами, ворог створює веб-застосунки, які мають виглядати як "Резерв+" і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних.

"Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту", - сказала заступниця міністра.

Черногоренко застерігла українців бути уважними та перевіряти джерела, на які громадяни здійснюють переход.

Також вона закликала користуватися тільки офіційним сайтом "Резерв+" (reservplus.mod.gov.ua) та не переходити за посиланням, що імітують назву та закінчуються на .top, .website, .org тощо.

Крім того, Черногоренко наголосила, щоб при завантаженні застосунку громадяни перевіряли, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).

Оновлення даних через "Резерв+"

Нагадаємо, що у застосунку "Резерв+" з'явилася спеціальна позначка про вчасне оновлення військово-облікових даних. Це було зроблено для того, щоб люди переконалися, що виконали вимогу закону.

Крім того, за словами Черногоренко, українці можуть оновити дані в "Резерв+" навіть після 16 липня. При цьому штраф все одно доведеться заплатити.

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