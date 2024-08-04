РФ создала фейковое приложение "Резерв+": в Минобороны предостерегли украинцев

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook .

По ее словам, враг создает веб-приложения, которые должны выглядеть как "Резерв+" и планирует распространять их среди украинцев для сбора персональных данных.

"Мы уже знаем про это и работаем над обеспечением вашей защиты", - сказала заместитель министра.

Черногоренко предостерегла украинцев быть внимательными и проверять источники, на которые граждане осуществляют переход.

Также она призвала пользоваться только официальным сайтом "Резерв+" ( reservplus.mod.gov.ua) и не переходить по ссылкам, имитирующим название и которые заканчиваются на .top, .website, .org и т.д.

Кроме того, Черногоренко подчеркнула, чтобы при загрузке приложения украинцы проверяли, что разработчиком является Министерство обороны Украины (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).