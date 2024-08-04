ua en ru
Вс, 04 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ создала фейковое приложение "Резерв+": в Минобороны предостерегли украинцев

Воскресенье 04 августа 2024 20:04
UA EN RU
РФ создала фейковое приложение "Резерв+": в Минобороны предостерегли украинцев Фото: приложение "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация создала фейковое приложение "Резерв+", чтобы собирать персональные данные украинцев.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

По ее словам, враг создает веб-приложения, которые должны выглядеть как "Резерв+" и планирует распространять их среди украинцев для сбора персональных данных.

"Мы уже знаем про это и работаем над обеспечением вашей защиты", - сказала заместитель министра.

Черногоренко предостерегла украинцев быть внимательными и проверять источники, на которые граждане осуществляют переход.

Также она призвала пользоваться только официальным сайтом "Резерв+" ( reservplus.mod.gov.ua) и не переходить по ссылкам, имитирующим название и которые заканчиваются на .top, .website, .org и т.д.

Кроме того, Черногоренко подчеркнула, чтобы при загрузке приложения украинцы проверяли, что разработчиком является Министерство обороны Украины (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY).

Обновление данных через "Резерв+"

Напомним, что в приложении "Резерв+" появилась специальная отметка о своевременном обновлении военно-учетных данных. Это было сделано для того, чтобы люди убедились, что выполнили требование закона.

Кроме того, по словам Черногоренко, украинцы могут обновить данные в "Резерв+" даже после 16 июля. При этом штраф все равно придется заплатить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
F-16 в Украине. Зеленский показал первые полученные истребители
F-16 в Украине. Зеленский показал первые полученные истребители
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке