У РФ стартували "вибори" до Держдуми: все почалося з фальсифікацій, примусів та відключення зв'язку

Буквально перед стартом виборів глава ЦВК Росії Елла Памфілова попередила, що під час виборів можуть бути перебої мобільного зв'язку та інтернету. Але це нібито не завадить виборчому процесу.

"Можливі якісь, скажімо, ненавмисні перебої у мобільному зв'язку та передачі даних. Для нас це не привід для скасування голосування", - сказала вона.

Але одразу важливо додати, що численні порушення та навіть залякування незалежних спостерігачів та представників від опозиції розпочалися ще раніше.

Виходячи із того, що пишуть росЗМІ, в Алтайському краї виборчі комісії проводять фальсифікації зі списком для голосування вдома. Зокрема, росіян вносять до списків без їхньої згоди, хоча вони жодних відповідних заяв не подавали. Для перевірки активісти обдзвонювали адреси зі списку і жителі підтвердили, що жодних заявок не надсилали і не чекають на візит членів комісій.

Також мешканців цього регіону примусово реєструють на онлайн-голосування. За останніми даними, на таке голосування подано вже понад 250 тисяч заявок від мешканців Алтайського краю (це майже 15% від загальної кількості виборців).

Крім цього, влада змушує працівників бюджетної сфери поіменно відзвітувати, хто проголосував за партію диктатора РФ Володимира Путіна "Єдина Росія". Таку установку мають як мінімум в Алтайському краї, і кількох областях - Новосибірській, Свердловській, Богородській та Самарській областях.

Тиск на опозицію та спостерігачів

Російські ЗМІ пишуть, що у Казані було зафіксовано переслідування представників антивоєнної партії "Яблуко". Зокрема кандидат Софія Федорова заявила, що членів партії спробували вигнати з власного офісу.

Так, 16 вересня одразу після зустрічі з прихильниками в офісі "Яблука" відключили світло, і того ж дня власник приміщення зажадав від партії звільнити приміщення та розірвати договори. Але за підсумком опозиціонери таки змогли повернути світло та залишити офіс за собою.

Про це був не єдиний випадок. Наприклад, у Свердловській області з виборів зняли одразу 5 кандидатів "Яблука", а в Тамбовській області силовики дзвонять спостерігачам від цієї політичної сили і домагаються зустрічей з ними. Причому, поліцейські зізнаються, що мають "на руках великий список спостерігачів".

Але ці проблеми стосуються і інших партій. Так, у Воронезькій області на виборчі дільниці не допустили близько 400 спостерігачів від КПРФ. Причина - "недоліки в документах".

Де критична ситуація

Стверджується, що найкритичніша ситуація сталася у прикордонних з Україною областях Росії. Там ЦВК дозволила провести дострокове голосування ще за 12 днів до єдиного дня голосування.

ЗМІ пишуть, що у Ростовській області спостерігача від "Яблука" Бориса Міклюкова відвезли люди в масках. Очевидці кажуть, що за ним приїхали троє людей, посадили у неслужбовий автомобіль та відвезли до відділу поліції №8 у Ростові. Наразі зв'язку з ним немає.

У свою чергу в Бєлгороді в перший день дострокового голосування почалися вкиди на виборчих дільницях, а в ході надомного голосування за людей голосують члени виборчих комісій.

Також один із Telegram-каналів звернув увагу, що на фото з виборчих дільниць у переносних ящиках для надомного голосування бюлетенів більше, ніж у стаціонарних, які стоять на дільницях.