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РФ і США обговорили продовження договору про наступальні озброєння

Новини » Політика    12.04.2019 - 18:58
РФ і США обговорили продовження договору про наступальні озброєння
Ілюстративне фото (US Navy)

Подробиць зустрічі в Держдепі не повідомили

Росія і США провели в Швейцарії засідання Двосторонньої консультативної комісії по виконанню Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНВ-3). Про це повідомила в п'ятницю прес-служба Держдепартаменту.

Подробиць зустрічі в Держдепі не повідомили.

"Американська і російська делегації продовжили обговорення практичних питань, що належать до імплементації договору", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, СНО-3 був підписаний Москвою і Вашингтоном у 2010 році. Згідно з документом, кожна зі сторін скорочує свої СНО таким чином, щоб через сім років після його вступу у силу і надалі їх сумарні кількості не перевищували 700 одиниць для розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) і важких бомбардувальників (ТБ), 1550 одиниць для боєзарядів на них, 800 одиниць для розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЛ і ТБ

Раніше глава МЗС Німеччини Хайко Маас закликав США і РФ зберегти Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), строк дії якого закінчується в 2021 році.

Нагадаємо, 11 листопада член Палати представників від Вайомінгу Ліз Чейні, яка є одним з авторів, заявила, що в конгресі представлений законопроект, що забороняє продовжувати договір про скорочення наступальних озброєнь.

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