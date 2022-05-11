В РФ не спешат присоединять Херсонскую область, потому что делят награбленное, - Арестович

Как сообщил журналистам советник главы ОП Украины Алексей Арестович, в России просто возник огромный конфликт между ФСБ и Управлением разведки.

"Они спорят за" отжатую " украинскую собственность - Херсонскую область. В частности делят сельскохозяйственную технику, зерно и даже автобусы, ведь это много денег. Они многое уже поделили и будут еще это делать", - заявил Арестович.

Советник главы ОП пояснил, что в Херсоне есть самопровозглашенное самое "руководство" и в Кремле уже начали спрашивать, что же происходит с этим регионом, и те заявили, что “готовы к присоединению”.

"На это отреагировал сразу Песков, сказал, что все должно быть, как с Крымом. Ведь это международный скандал, потому что аннексия равна эскалации, а это огромные неприятности для России. В то же время Путин четко провозгласил на параде 9 мая, что их задача - предотвратить глобальную войну", - заверил он.

По словам Арестовича, это означает, что не будет ни ядерной войны, ни войны с НАТО, ни эскалации. Россия этого опасается. Перед собой Кремль ставит лишь задачу-выйти на границы Донбасса и Херсонщины.

И тут какой-то дурак самопровозглашенный вылезает и делает международное заявление огромного масштаба. Ему сразу "дали по шапке", что народ должен решать. Поэтому сразу появился с заявлением Песков,

- ответил он.

Арестович говорит, что, возможно, этот сценарий где-то лежит и они готовятся объявить Таврическую область без референдума в Херсоне, но такие заявления для них точно не на времени.

По мнению Арестовича, сейчас нет признаков, что "референдум" в Херсонской области вообще готовится.

"Последний вброс был, что это перенесли на 15 - 18 мая, но подготовки нет. Кроме того, повлияли и такие заявления, их начали сразу "гасить" на уровне Кремля", - добавил он.

Но советник главы ОП считает, что сценарий присоединения Херсона у россиян есть. Он рассматривается как крайняя, но точно не главный.

Он рассматривается в случае, если не удастся уговорить нас на де-факто признание оккупации Херсонской области. Но любые попытки России не имеют значения. Как сегодня отметил Михаил Подоляк, мы все равно освободим Херсон военным путем, - подытожил Арестович.