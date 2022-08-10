РФ создала крупное формирование сухопутных войск для продолжения войны в Украине, - Британия

В ведомстве сообщили, что для поддержки "спецоперации" в Украине Россия создала новое крупное формирование сухопутных войск - 3-й армейский корпус (3 АК), базирующийся в Мулино, в Нижегородской области к востоку от Москвы.

"Россия, вероятно, планирует сформировать значительную часть 3 АК из недавно сформированных "добровольческих" батальонов, которые формируются по всей стране и объединяют новобранцев из одних и тех же районов. Российские политики подтвердили, что потенциальным новобранцам 3 АК предлагаются выгодные денежные премии после их отправки в Украину", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что к вербовке допускаются мужчины в возрасте до 50 лет, имеющие только среднее образование.

"Корпус российской армии обычно состоит из 15-20 тысяч военнослужащих, но России будет трудно довести численность 3 АК до этого уровня, учитывая очень низкий уровень энтузиазма населения в отношении добровольного участия в боевых действиях в Украине", - говорится в сообщении.

В британской разведке заявили, что эффект 3 АК вряд ли будет решающим для войны в Украине.