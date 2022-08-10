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РФ створила велике формування сухопутних військ для продовження війни в Україні, - Британія

Фото: РФ створила велике формування сухопутних військ для продовження війни в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російське командування як і раніше стикається з конкуруючими оперативними пріоритетами - посиленням наступу на Донбасі і зміцненням оборони проти очікуваних українських контратак на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві повідомили, що для підтримки "спецоперації" в Україні Росія створила нове велике формування сухопутних військ - 3-й армійський корпус (3 АК), що базується в Муліно, в Нижегородській області на схід від Москви.

"Росія, ймовірно, планує сформувати значну частину 3 АК з нещодавно сформованих "добровольчих" батальйонів, які формуються по всій країні і об'єднують новобранців з одних і тих же районів. Російські політики підтвердили, що потенційним новобранцям 3 АК пропонуються вигідні грошові премії після їх відправки в Україну", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що до вербування допускаються чоловіки у віці до 50 років, які мають тільки середню освіту.

"Корпус російської армії зазвичай складається з 15-20 тисяч військовослужбовців, але Росії буде важко довести чисельність 3 АК до цього рівня, враховуючи дуже низький рівень ентузіазму населення щодо добровільної участі в бойових діях в Україні", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці заявили, що ефект 3 АК навряд чи буде вирішальним для війни в Україні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, низька ефективність армії РФ під час її вторгнення в Україну дорого обійшлося військовому керівництву країни-агресора.

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