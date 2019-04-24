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РФ создает условия для применения вооруженных сил против Украины, - СНБО

Новости » Общество    24.04.2019 - 17:34
РФ создает условия для применения вооруженных сил против Украины, - СНБО
Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

Секретарь СНБО прокомментировал решение РФ о выдаче паспортов жителям "ЛДНР"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что решение РФ о выдаче паспортов жителям "ЛДНР" является сознательной эскалацией агрессии против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против Украины и давлением на руководство нашей страны.

Турчинов заявил, что выдачей российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса "Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины".

"Это связано с тем, что российское законодательство позволяет использовать вооруженные силы для защиты граждан РФ за пределами российской территории", - сказал секретарь СНБО Украины.

Турчинов считает, что Украина должна укреплять оборонный потенциал.

"Ответ на это может быть только один - укрепление нашего оборонного потенциала, и соответствующая международная реакция на преступные действия Кремля с усилением санкционного давления на страну-агрессора", - отметил он.

Напомним, в России упростили​ процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых  "Донецкой и Луганской народных республик". 

В свою очередь глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал решение РФ об упрощении выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР" вмешательством во внутренние дела Украины. 

 

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