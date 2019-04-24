РФ створює умови для застосування збройних сил проти України, - РНБО

Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

Секретар РНБО прокоментував рішення РФ про видачу паспортів жителям "ЛДНР"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що рішення РФ про видачу паспортів жителям "ЛДНР" є свідомою ескалацією агресії проти України. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

За його словами, указ президента РФ Володимира Путіна про спрощений порядок отримання російського громадянства для мешканців тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей є нічим іншим, як свідомою ескалацією агресії проти України та тиском на керівництво нашої країни.

Турчинов заявив, що видачею російських паспортів жителям окупованих територій Донбасу "Путін створює правові умови для офіційного застосування збройних сил РФ проти України".

"Це пов'язано з тим, що російське законодавство дозволяє використовувати збройні сили для захисту громадян РФ за межами російської території", - сказав секретар РНБО України.

Турчинов вважає, що Україна повинна зміцнювати обороноздатність.

"Відповідь на це може бути тільки одна - зміцнення нашого оборонного потенціалу, і відповідна міжнародна реакція на злочинні дії Кремля з посиленням санкційного тиску на країну-агресора", - зазначив він.

Нагадаємо, у Росії спростили процедуру надання російського громадянства жителям так званих "Донецької та Луганської народних республік".

У свою чергу глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін назвав рішення РФ про спрощення видачі російських паспортів жителям "ДНР" і "ЛНР" втручанням у внутрішні справи України.