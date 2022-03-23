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В РФ сотни полицейских заставили уволиться из-за поддержки Навального

Фото: Алексей Наальный (instagram.com/yulia_navalnaya)
Автор: Валерия Полищук

В России за последние несколько месяцев правоохранители массово увольняются. Их вынуждают уйти со службы по собственному желанию из-за поддержки оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на русскую службу ВВС.

Издание отмечает, что сотрудникам МВД России не объясняют причин увольнения, а списки, предположительно, "спускают" из ФСБ.

"Общее у всех собеседников ВВС только одно - их электронные адреса были в базе данных участников проекта "Умного голосования", которую несколько лет собирали сторонники Навального", - говорится в материале.

Некоторые из уволенных полицейских также ставили лайки под материалами политика или делились ими.

Точных данных по количество уволившихся правоохранителей всем регионам нет. Например, в Волгограде пришлось уйти 17 сотрудникам. В Ярославской области нехотя увольняются больше 30 человек, в Перми - 22 сотрудника, в Томской области - почти 30, по 5-15 человек в Калужской, Воронежской, Свердловской и Тюменской областях.

При этом лишь единицы отказываются писать заявление по собственному желанию.

Напомним, в России приговорили Навального к девяти годам колонии строгого режима из-за дела о мошенничестве и оскорблении судьи.

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Российская ФедерацияНавальный