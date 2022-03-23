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У РФ сотні поліцейських змусили звільнитися через підтримку Навального

Фото: Олексій Наальний (instagram.com/yulia_navalnaya)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії за останні кілька місяців правоохоронці масово звільняються. Їх змушують піти зі служби за власним бажанням через підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС.

Видання зазначає, що співробітникам МВС Росії не пояснюють причин звільнення, а списки, імовірно, "спускають" з ФСБ.

"Спільне у всіх співрозмовників ВВС тільки одне - їх електронні адреси були в базі даних учасників проекту "розумного голосування", яку кілька років збирали прихильники Навального", - йдеться в матеріалі.

Деякі зі звільнених поліцейських також ставили лайки під матеріалами політика або ділилися ними.

Точних даних по кількість звільнених правоохоронців всім регіонам немає. Наприклад, у Волгограді довелося піти 17 співробітникам. У Ярославській області знехотя звільняються понад 30 осіб, в Пермі - 22 співробітники, в Томській області - майже 30, по 5-15 осіб в Калузькій, Воронезькій, Свердловській і Тюменській областях.

При цьому лише одиниці відмовляються писати заяву за власним бажанням.

Нагадаємо, у Росії засудили Навального до дев'яти років колонії суворого режиму через справу про шахрайство і образу судді.

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Російська ФедераціяНавальний