У РФ сотні поліцейських змусили звільнитися через підтримку Навального

У Росії за останні кілька місяців правоохоронці масово звільняються. Їх змушують піти зі служби за власним бажанням через підтримку опозиціонера Олексія Навального.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС.
Видання зазначає, що співробітникам МВС Росії не пояснюють причин звільнення, а списки, імовірно, "спускають" з ФСБ.
"Спільне у всіх співрозмовників ВВС тільки одне - їх електронні адреси були в базі даних учасників проекту "розумного голосування", яку кілька років збирали прихильники Навального", - йдеться в матеріалі.
Деякі зі звільнених поліцейських також ставили лайки під матеріалами політика або ділилися ними.
Точних даних по кількість звільнених правоохоронців всім регіонам немає. Наприклад, у Волгограді довелося піти 17 співробітникам. У Ярославській області знехотя звільняються понад 30 осіб, в Пермі - 22 співробітники, в Томській області - майже 30, по 5-15 осіб в Калузькій, Воронезькій, Свердловській і Тюменській областях.
При цьому лише одиниці відмовляються писати заяву за власним бажанням.
Нагадаємо, у Росії засудили Навального до дев'яти років колонії суворого режиму через справу про шахрайство і образу судді.
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