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РФ сосредоточила усилия на штурме Северодонецка: оккупанты применяют РСЗО

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Северодонецк, Вторник 31 мая 2022 07:48
РФ сосредоточила усилия на штурме Северодонецка: оккупанты применяют РСЗО Фото: РФ сосредоточила усилия на штурме Северодонецка (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На Донецком направлении оккупанты сосредоточили усилия на штурме Северодонецка. Активно применяют средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Противник производит огненное поражение подразделений украинских войск из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения.

Кроме того, на Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в районе населенного пункта Тошковка, боевые действия продолжаются.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупантам удалось несколько продвинуться внутрь Северодонецка. Там сейчас - уличные бои, поэтому жителям города опасно выходить из укрытий.

Напомним, из Луганской области официально остановили эвакуацию. В понедельник, 30 мая, российские оккупанты обстреляли автомобиль, ехавший за желающими уехать, погиб журналист из Франции.

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