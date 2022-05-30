Оккупанты прорвались внутрь Северодонецка, продолжаются уличные бои, - Гайдай

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

Глава Луганской области рассказал, что оккупантам удалось несколько продвинуться внутрь Северодонецка. Там сейчас - уличные бои, поэтому жителям города опасно выходить из укрытий.

Также Гайдай прокомментировал сегодняшний обстрел эвакуационной машины под Лисичанском, где погиб французский журналист.

"Погиб французский журналист, получил ранения патрульный полицейский, еще один журналист и переводчица получили контузию. Всех везут в больницу в Днепр", - сказал председатель Луганской ОВА.