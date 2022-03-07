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РФ снова сорвала открытие коридоров для эвакуации населения. В МИД отреагировали

Автор: Валерия Полищук

Россия в очередной раз сорвала открытие гуманитарных коридоров эвакуации гражданского населения из окруженных городов в Киевской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях. Министерство иностранных дел Украины призвало РФ прекратить нарушать договоренности, остановить распространение дезинформации и манипулирования жизнями мирных людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Вооруженные силы РФ продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по Киеву, Мариуполю, Волноваху, Сумам, Николаеву, Харькову и другим населенным пунктам, что делает невозможным безопасный выезд гуманитарных колонн с украинскими и иностранными гражданами, а также доставку медикаментов и продовольствия", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что эвакуация населения гуманитарными коридорами возможна только при соблюдении режима прекращения огня, к которому готова украинская сторона.

"Мы также считаем неприемлемыми попытки Москвы вынудить гражданское население из окруженных городов выехать на территорию РФ и Беларуси, учитывая высокую вероятность провокаций, в частности, взятие эвакуированных людей в заложники или использование их российской армией в качестве живых щитов", - говорится в сообщении.

МИД Украины призывает страны, лидеры которых поддерживают контакт с президентом России, приложить максимальные усилия, чтобы заставить РФ обеспечить режим прекращения огня для открытия гуманитарных коридоров и предотвращения масштабной гуманитарной катастрофы.

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