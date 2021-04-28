В РФ сообщили об отказе США "обнулить" дипломатический конфликт

В России заявили, что предлагали США решить дипломатический конфликт. Но администрация президента Джо Байдена отказала на эти предложения.

По его словам, соответствующий разговор у него был с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Я упоминал об этом Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама", - сказал Лавров. По словам Лаврова, ситуация не изменилась "ни с приходом к власти в Соединенных Штатах республиканцев, ни с вступлением в должность Байдена".



Напомним, американский патрульный катер класса Legend USCGC Hamilton во вторник, 27 апреля, вошел в Черное море. Он будет поддерживать американских союзников и партнеров в Черноморском регионе. На визит американского катера уже отреагировали в России. Черноморский флот отправил в Черное море гвардейский ракетный крейсер "Москва".

Ранее сообщалось, что в НАТО рассчитывают, что Россия полностью откажется от наращивания присутствия своих войск возле границ Украины. При этом в Альянсе приветствовали снижение напряженности в регионе.