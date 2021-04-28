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У РФ повідомили про відмову США "обнулити" дипломатичний конфлікт

Новость на русском → Росія, Середа 28 квітня 2021 01:09
У РФ повідомили про відмову США "обнулити" дипломатичний конфлікт Фото: глав МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Даша Харченко

У Росії заявили, що пропонували США вирішити дипломатичний конфлікт. Але адміністрація президента Джо Байдена відмовила на ці пропозиції.

Про це заявив глава МЗС Сергій Лавров, передає "РИА Новости".

За його словами, відповідна розмова у нього була з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Я згадував про це Блінкену. Не нав'язуючись. Просто сказав, що очевидним кроком для того, щоб ми могли нормально працювати, стало б обнулення всього того, що почав Барак Обама", - сказав Лавров.

За словами Лаврова, ситуація не змінилася "ні з приходом до влади в Сполучених Штатах республіканців, ні з вступом на посаду Байдена".


Нагадаємо, Американський патрульний катер класу Legend USCGC Hamilton у вівторок, 27 квітня, увійшов у Чорне море. Він підтримуватиме американських союзників і партнерів у Чорноморському регіоні. На візит американського катера вже відреагували в Росії. Чорноморський флот відправив у Чорне море гвардійський ракетний крейсер"Москва".

Раніше повідомлялося, що у НАТО розраховують, що Росія повністю відмовиться від нарощування присутності своїх військ біля кордонів України. При цьому в Альянсі вітали зниження напруженості в регіоні.

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