У РФ солдатів відправляють на Курський напрямок за відмову продовжувати контракт,- АТЕШ

Операція ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, влітку 2024 року українським захисникам вдалося прорвати кордон і зайти на територію Курської області.

Військам РФ вдалося відбити частину своєї території, однак українська армія, як і раніше, продовжує утримувати контроль над десятками населених пунктів регіону, включно з містом Суджа.

Для того, щоб витіснити українських воїнів, росіяни навіть залучили до боїв солдатів КНДР, які зазнають там величезних втрат.

Також Сили оборони України вперше взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Один з них потрапив у полон 9 січня.

За словами президента України Володимира Зеленського, за час операції ЗСУ на території Курської області російська армія втратила понад 38 тисяч військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.