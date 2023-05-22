РФ сьогодні обстріляла Станіслав та Кізомис: вбито людину

Російські окупанти у понеділок, 22 травня, знову обстріляли Станіслав та Кізомис Херсонської області. Ворог вбив одну людину.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Обстріл Станіслава

За даними очільника регіону, через ворожі удари по Станіслава травми несумісні з життям отримав 45-річний чоловік.

"Під час обстрілу він займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку. Один з уламків снаряда потрапив йому в серце, через що місцевий житель загинув на місці", - розповів деталі трагедії він.

Також через обстріли села пошкоджено чотири житлові будинки.

Обстріл Кізомису

Як зазначив Прокудін, Кізомис також продовжує потерпати від ударів російської авіації, яка вночі скинула на населений пункт дві керовані авіабомби.

"Один будинок зруйновано вщент, ще два - пошкоджено. Потерпілих серед місцевих немає", - додав він.

Обстріли Херсона та області

Зазначимо, що і Херсон, і Станіслав і Кізомис Херсонської області постійно перебувають під обстрілом російської армії через те, що частина регіону все ще залишається тимчасово окупованою.

Так, минулої доби ворог 57 разів обстріляв територію звільненої Херсонської області, випустивши 318 снарядів, одна людина загинула. Найчастіше РФ варварськи обстрілює житлові будинки та місця скупчення людей у Херсонській області.

Наприклад, під час обстрілу Станіслава 8 травня поранення отримали 10 людей. Також під обстріл у Станіславі потрапила бригада телеком-провайдерів, поранення отримала жінка серед цивільних. Дійшло до того, що через постійні обстріли з Кізомису 30 квітня евакуювали всіх дітей.