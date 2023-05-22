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РФ сегодня обстреляла Станислав и Кизомыс: убит человек

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Херсон, Понедельник 22 мая 2023 13:52
РФ сегодня обстреляла Станислав и Кизомыс: убит человек Фото: оккупанты обстреляли Станислав и Кизомыс Херсонской области 22 мая (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты в понедельник, 22 мая, снова обстреляли Станислав и Кизомыс Херсонской области. Враг убил одного человека.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Обстрел Станислава

По данным главы региона, из-за вражеских ударов по Станиславу травмы несовместимые с жизнью получил 45-летний мужчина.

"При обстреле он занимался ремонтом кровли ранее поврежденного дома. Один из обломков снаряда попал ему в сердце, из-за чего местный житель погиб на месте", - рассказал детали трагедии он.

Также из-за обстрелов села повреждены четыре жилых дома.

Обстрел Кизомыса

Как отметил Прокудин, Кизомис также продолжает страдать от ударов российской авиации, которая ночью сбросила на населенный пункт две управляемые авиабомбы.

"Один дом разрушен до основания, еще два - повреждены. Пострадавших среди местных нет", - добавил он.

Обстрелы Херсона и области

Отметим, и Херсон, и Станислав и Кизомыс Херсонской области постоянно находятся под обстрелом российской армии из-за того, что часть региона все еще остается временно оккупированной.

Так, за прошлые сутки враг 57 раз обстрелял территорию освобожденной Херсонской области, выпустив 318 снарядов, один человек погиб. Чаще всего РФ варварски обстреливает жилые дома и места скопления людей в Херсонской области.

Например, во время обстрела Станислава 8 мая ранения получили 10 человек. Также под обстрел в Станиславе попала бригада телеком-провайдеров, ранения получила женщина из числа гражданских. Дошло до того, что из-за постоянных обстрелов из Кизомыса 30 апреля эвакуировали всех детей.

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