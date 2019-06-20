У РФ есть собственная версия крушения MH17, - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что у Российской Федерации есть своя версия крушения малайзийского Boeing MH17 в 2014 году. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

Путин подчеркнул, что западные эксперты не прислушиваются к версии РФ.

"На западе просто назначили виновного", - отметил он и добавил, что Россию не устраивают выводы международного следствия по MH17.

Напомним, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад назвал заключение международной следственной группы по катастрофе малазийского "Боинга" политическим заговором против России. Он подчеркнул, что выводы следствия не убедили его, и потребовал, чтобы следователи предоставили доказательства того, что за атакой на "Боинг" стояла Россия.

Отвечая на вопрос, не связана ли его позиция с тем, что РФ является крупнейшим покупателем пальмового масла из Малайзии, Мохамад заявил, что здесь нет никакой взаимосвязи.

Как сообщало РБК-Украина ранее, 19 июня Международная следственная группа (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе самолета рейса МН17 в 2014 году. В частности, подозреваются глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР" Леонид Харченко.

Так, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы. В результате катастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.