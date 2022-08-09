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РФ не смогла собрать боевую пехоту для успешного продвижения на Донбассе, - британская разведка

Фото: РФ не смогла собрать боевую пехоту для успешного продвижения на Донбассе (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На выходных Россия продолжала концентрировать усилия на укреплении обороны на юге Украины. Несмотря на изменение направления усилий, Россия продолжает атаки на украинские позиции в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве подчеркнули, что за последние 30 дней наступление России на Бахмут было самым успешным на Донбассе, однако за это время оккупантам удалось продвинуться всего на 10 км.

При этом на других участках Донбасса, где Россия пыталась прорваться, военные продвинулись не более чем на 3 км за месяц.

"Несмотря на продолжающееся интенсивное использование артиллерии в этих районах, Россия не смогла собрать боевую пехоту в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенное продвижение", - подчеркнули в британской разведке.

Напомним, ранее глава польского Бюро нацбезопасности Павел Солох заявил, что Россия применяет на Донбассе тактику "ковровых рейдов", однако без высокоточного оружия ее прогресс неутешителен для Кремля.

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