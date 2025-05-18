РФ скинула вибухівку на авто в Херсоні: двоє чоловіків у лікарні

Обстріли Херсона та області

Військові дрони РФ дедалі частіше використовуються для точкових ударів по цивільній інфраструктурі та транспорту.

За останні тижні це вже не перший випадок, коли безпілотники ворога застосовують вибухівку проти мирного населення.

Нагадаємо, що у Херсоні вранці 17 травня російські війська атакували цивільних працівників комунального підприємства за допомогою ударного дрона.

Так, 13 квітня російські загарбники обстріляли центр Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - поранена. У Херсоні було пошкоджено дитячий медзаклад.

Крім того, 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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