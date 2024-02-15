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РФ скинула на Харківську область КАБи: є загиблі та поранені

Четвер 15 лютого 2024 19:40
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РФ скинула на Харківську область КАБи: є загиблі та поранені Ілюстративне фото: РФ обстріляла Харківську область (facebook com Сергій Крук)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері четверга в черговий раз завдала удару по Харківській області. Зафіксовано приліт двох КАБів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та поліцію Харківської області.

"У населеному пункті Вільхуватської громади є приліт двох ворожих КАБів", - написав Синєгубов.

За його даними, наразі зафіксовано влучання в автомобіль з цивільними. Відомо мінімум про двох загиблих мирних жителів - чоловік та його дружина. Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо - двоє поранених.

На місці працюють всі екстрені служби працюють на місці.

Оновлено о 20:20.

За даними Синєгубова, кількість загиблих в результаті атаки РФ збільшилася до трьох осіб.

"Поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років, дані встановлюються", - написав він.

Оновлено о 20:25.

Як розповіли у поліції, ворог обстріляв КАБами село Чорне Куп'янського району. Одна авіабомба влучила на подвір'я приватного будинку. Там сталося займання домоволодіння та господарчої споруди. Зруйнований також поруч розташований будинок.

А ось другий снаряд потрапив в автомобіль "ВАЗ". В результаті загинуло подружжя, яке знаходилося в автівці.

"На місцях подій працюють поліція, вибухотехніки, рятувальники та медики. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", - сказано в повідомленні.

Обстріл Харківської області

Нагадаємо, вчора у другій половині дні російська армія вдарила ракетами по Великому Бурлуку в Харківській області. Були пошкоджені двоповерховий будинок та ще один сусідній будинок.

За попередньою інформацією, окупанти застосували зенітні ракети С-300.

Як зазначала місцева влада, внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, а під завалами перебували люди.

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Харків Війна Росії проти України
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