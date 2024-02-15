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РФ сбросила на Харьковскую область КАБы: есть погибшие и раненые

Четверг 15 февраля 2024 19:40
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РФ сбросила на Харьковскую область КАБы: есть погибшие и раненые Иллюстративное фото: РФ обстреляла Харьковскую область (facebook com Сергей Крук)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером четверга в очередной раз нанесла удар по Харьковской области. Зафиксирован прилет двух КАБов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"В населенном пункте Ольховатской общины есть прилет двух враждебных КАБов", - написал Синегубов.

По его данным, в настоящее время зафиксировано попадание в автомобиль с гражданскими. Известно минимум о двух погибших мирных жителях - муже и его жене. Также есть возгорание жилого частного дома, предварительно – двое раненых.

На месте работают все экстренные службы, работают на месте.

Обновлено в 20:20.

По данным Синегубова, количество погибших в результате атаки РФ увеличилось до трех человек.

"Вблизи автомобиля обнаружили тело девушки около 17 лет, данные устанавливаются", – написал он.

Обстрел Харьковской области

Напомним, вчера во второй половине дня российская армия ударила ракетами по Большому Бурлуку в Харьковской области. Были повреждены двухэтажное здание и еще один соседний дом.

По предварительной информации, оккупанты применили зенитные ракеты С-300.

Как отмечали местные власти, в результате атаки погибли и пострадали, а под завалами находились люди.

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Харьков Война России против Украины
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