РФ скинула авіабомбу на житлові будинки Берислава: постраждали 15 осіб

Російська Федерація вдень вівторка, 16 квітня, скинула керовану авіаційну бомбу на Берислав. В результаті цього було зруйновано житлову забудову.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі написав голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, Удар прийшовся по житловій забудові. Пошкоджено будівлю провайдера, аптеку, житловий будинок та іншу цивільну інфраструктуру.

Також пʼятнадцятеро місцевих жителів отримали контузії.

"Травми - легкі, потерпілим надали медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися", - написав Прокудін.

Фото: Росія скинула авіабомбу на Берислав (t.me/olexandrprokudin)

Ситуація в Херсонській області

Російські терористи щодня завдають ударів по населених пунктів Херсонської області. Протягом минулої доби, 4 квітня, ворог обстріляв Антонівку, Придніпровське, Кізомис, Понятівку й не тільки.

Терористи поцілили у житлові квартали населених пунктів регіону внаслідок чого пошкодження отримали 10 приватних будинків. Зокрема були зафіксовані влучання в кооператив, гаражне приміщення й компанію газотранспортної системи. Продуктами горіння отруїлись 10 людей.

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