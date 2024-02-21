РФ скинула авіабомби на прикордоння Харківської області. Є загиблий та поранений

За даними прокуратури, близько 12:40 Росія з мінометів та артилерії вдарила по селу Іванівка. Внаслідок цього було поранено 52-річного мирного мешканця.

Пізніше, близько 14:00 ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна. Там загинув мирний мешканець. Однак його особу ще не встановлено.

Близько 15:00 російські військовослужбовці обстріляли село Вільхуватка. В результаті цього там зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих. Попередньо встановлено, що ворог застосував дві керовані авіаційні бомби.

Фото: РФ скинула авіабомби на прикордоння Харківської області (t.me/prokuratura_kharkiv)

Ситуація у Харківській області

Варто зазначити, що Харків та область постійно обстрілюють ворожі війська. До того ж тривають бої на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, 28 січня, спікер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив про те, що російські окупаційні війська не мають стратегічних успіхів на сході України. Але ворог намагається наступати, про це свідчить кількість знищеної техніки ворога.

Наприкінці січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.

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