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РФ скинула авіабомби на прикордоння Харківської області. Є загиблий та поранений

Фото: РФ скинула авіабомби на прикордоння Харківської області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень середи, 21 лютого, обстріляла прикордонні населені пункти у Харківській області. Окупанти використали артилерію, міномети та керовані авіаційні бомби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

За даними прокуратури, близько 12:40 Росія з мінометів та артилерії вдарила по селу Іванівка. Внаслідок цього було поранено 52-річного мирного мешканця.

Пізніше, близько 14:00 ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна. Там загинув мирний мешканець. Однак його особу ще не встановлено.

Близько 15:00 російські військовослужбовці обстріляли село Вільхуватка. В результаті цього там зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих. Попередньо встановлено, що ворог застосував дві керовані авіаційні бомби.

 

Фото: РФ скинула авіабомби на прикордоння Харківської області (t.me/prokuratura_kharkiv)

Ситуація у Харківській області

Варто зазначити, що Харків та область постійно обстрілюють ворожі війська. До того ж тривають бої на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, 28 січня, спікер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив про те, що російські окупаційні війська не мають стратегічних успіхів на сході України. Але ворог намагається наступати, про це свідчить кількість знищеної техніки ворога.

Наприкінці січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.

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ХарківВійна Росії проти України