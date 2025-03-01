РФ скинула 28 бомб на Донеччину: є жертви та понад сотня пошкоджених будинків

Унаслідок обстрілів, які російські війська здійснили по Донеччині, загинуло чотири людини, ще шестеро отримали поранення. В результаті атак було пошкоджено 174 цивільних об'єкти, з яких 119 - житлові будинки. Поліція зафіксувала воєнні злочини з боку окупантів.

Зокрема, в Лимані російський дрон убив двох мирних жителів, які їхали на велосипедах.

Фото: Національна поліція України

У Мирнограді окупанти скинули бомбу "ФАБ-250" і обстріляли артилерією, внаслідок чого загинула жінка. В Сіверську від бомбового обстрілу загинула одна цивільна особа.

Крім того, по Костянтинівці російські війська здійснили 22 удари, з яких 19 були бомбовими. Двоє людей отримали поранення. Також травмовані мешканці Покровська, Ставків і Молочарки.

Правоохоронці продовжують документувати наслідки воєнних злочинів окупантів.